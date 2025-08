Bojim se da me ne pokopaju kao skitnicu: Ovo je najveći strah Lepe Lukić, otkrila čega se plaši, a evo će joj pisati na spomeniku

Iako broji 85 godina, pevačica narodne muzike Lepa Lukić i dalje odlično izgleda, a zdravlje je, kako kaže, i dalje dobro služi. Međutim, već neko vreme razmišlja o neminovnom kraju, a njen pogled na sopstvenu smrt nasmejao je mnoge.

U gostovanju u emisiji Magazin In, Lepa Lukić je otkrila neobičnu želju vezanu za svoj spomenik:

– Da se odmah zna, tražiću da na mom spomeniku piše: "Ovde Lepa Lukić leži prvi put sama" – izjavila je uz smeh.

Ipak, odmah zatim je ozbiljnim tonom progovorila o finansijama i strahu od neizvesnosti koju starost donosi.

– Štedim ja za stare dane. Moram da štedim jer ne znam kada ću da umrem. Bojim se da ne ostane samo dve hiljade evra iza mene, a da me onda niko ne sahrani kako treba, pa da me pokopaju kao skitnicu – rekla je iskreno.

Podsetimo, Lepa Lukić je nedavno govorila i o tragičnom danu kada je život izgubila njena koleginica Silvana Armenulić, što je ostavilo dubok trag u njenom sećanju.

- Mi smo bile rivalke, ali u to vreme je bilo tako da svake godine po tri pevača idu na turneju, tada smo bile Silvana, Ismet Krcić i ja. Neko je bio za mene, neko za nju, mi smo se tada lepo slagale, i tada su novinari pisali da sam ja rekla nešto za nju ili da je ona rekla za mene. Mi se posle toga ujutru čujemo i čudimo se šta je napisano, nama je to odgovaralo, čim nema komkurencije nije zanimljivo. Pred samu njenu smrt mi smo se dogovorile da pravimo velike koncerte po stadionima, šta nas briga da uzimamo pare. Složile smo se da već to uradimo i plakati njeni su bili kod mene kući - rekla je Lepa.

Na dan kada je Silvana poginula i Lepa je trebala da bude gošća na istom koncertu, da ode sa njom, ali i da se vrati u Beograd, ali se tada prvi put uspavala i nije otišla na put.

- Prvi put u karijeri ja se uspavam, a trebala sam da budem na istom koncertu kao i ona. Majka me je budila i ja sam rekla, ma neću da idem, bilo je kasno da se spremim - dodala je pevačica.

Vest da je Silvana izgubila život, saznala je od novinara koji su odmah došli kod nje da traže izjavu. Iako je do tada imala vozačku dozvolu, Lepa nikada nije više sela za volan jer je još uvek prati taj strah.



Autor: N.B.