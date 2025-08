Ovu pesmu je Romana pevala u zatvoru: Pevačica progovorila o danima iza rešetaka i cimerki sa kojom je delila ćeliju

Romana Panić pre nekoliko godina bila je hapšena u Australiji zbog pljačke bankomata, a nedavno je progovorila o velikom koncertu koji želi da pokloni svojoj publici.

Pevačica, koja se poslednjih meseci bavi manjim restoranom koji je otvorila zajedno sa partnerom, gostovala je nedavno kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou" gde je pričala o zatvorskim danima, ali i daljim planovima.

Na pitanje koju je pesmu pevala u zatvoru, ona samo što nije zaplakala.

- Uh, vidi kad bih sad počela da pevam sigurno bih zaplakala. Stvarno sam pevala "Ako se ne vratim" od Sinana Sakića. Hodala sam tako i to sam pevala, bila sam u ludilu - istakla je ona.

Romana je ispričala da je preko društvenih mreža u kontaktu sa Brazilkom, koja joj je bila cimerka u zatvoru.

- Čujemo se preko Instagrama. Ona je godinu dana bila u imigracionom. U dobrom hotelu, ali godinu dana nije mogla da dođe do Brazila, sad se udala, dobila dete - ispričala je pop pevačica.

Romana je svojevremeno najavila i knjigu u kojoj će pisati o svemu što joj se dogodilo 2020. godine. Ipak, ona se nije libila u javnosti da govori o svemu što ju je zadesilo i od svoje greške nikada se nije krila.

- Toliko je bilo teških momenata, pokajanje uvek postoji. Svi smo mi samo ljudi i pravimo moje greške. Ja sam svoje greške priznala. Srce me uvek vodilo i srljala sam, ali ne kajem se što me vodilo srce. Da bih neke stvari ispravila i da bih bila mudrija kada bih dobila priliku, sigurno da bih, ali onda ne bih ispala ovoliko dobra kasnije. Sva ta iskušenja dovedu čoveka da se ili sruši i izgubi ili da evoluira skroz. Na mene je to uticalo kao na osobu i nadam se da ću pokazati javnosti da je to tako - rekla je Romana nedavno za Blic.

