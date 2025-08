TO JE BIO USLOV DA SE TUMOR NE BI ŠIRIO: Cune Gojković pokušao da spasi Tomu Zdravkovića KOBNOG završetka, ali je iz OVOG razloga OBIO!

Isplivalo sve na videlo!

Dok se Toma Zdravković suočavao sa zdravstvenim problemima, Amerika – često viđena kao simbol promena i inovacija – prolazila je kroz važne prekretnice. Ovaj period iz Tomine priče jednom je evocirao njegov prijatelj i kolega, pevač Predrag Cune Gojković.

Njihova priča oslikava vreme kada su se značajni svetski događaji odvijali paralelno s Tominom unutrašnjom borbom.

Dok se borio s teškom bolešću, Tomina hrabrost i upornost postali su deo složenog narativa o životu u svetu koji se menjao. Njegova lična borba, spojena sa globalnim promenama, čini ovu priču još dubljom i značajnijom.

Toma Zdravković, poznat kao večiti romantik i boem, bio je izuzetno talentiran muzičar i pesnik koji je ostavio dubok trag u srpskoj muzičkoj sceni. Rođen kao Aleksinčanin, Toma je proveo veći deo svog života u Pečenjevcu, pitoresknom mestu u blizini Leskovca.

Njegova muzička karijera počela je u mladosti, a brzo je postao prepoznatljivo lice u svetu beogradskih kafana. Toma je svojom nežnom, emotivnom i iskrenom poezijom "dirao u dušu" mnoge ljude koji su posećivali kafane u prestonici. Njegove pesme su bile iskrene ispovesti o ljubavi, tugovanju, prolaznosti vremena i dubokim osećanjima.

Toma Zdravković je tokom svoje karijere stvarao prelepe balade koje su postale evergrini i koje su mnogi voleli da pevaju. Njegova muzika je bila iskrena i dirala je srca ljudi bez obzira na uzrast. Njegova najpoznatija pesma "Danka" ostala je kao klasik i simbol njegovog stvaralaštva.

Nažalost, ovaj talentirani umetnik napustio nas je prerano. Toma Zdravković preminuo je 30. septembra 1991. godine, ostavljajući prazninu u svetu srpske muzike. Njegovo nasleđe živi kroz njegove pesme, koje i danas dotiču srca mnogih ljudi, podsećajući nas na vreme kada je boemski duh kafana u Beogradu bio živ i inspirativan.

Kada sam imao prilike da čujem "Dotakao sam dno života" u Torontu, to me je toliko ganulo, zato što je Toma tad bio vrlo bolestan. Ja sam živeo u Čikagu. Toma je tu svoju bolest na neki način prikrivao, sve dok nije došlo stani-pani, da se pomogne. To je bila jedna specifična vrsta tumora, izrasline unutar bešike, a budući da je brat moje supruge urolog, ja sam to njemu ispričao. On je kazao "Dovedi Tomu, da ga operišemo, uz jedan uslov i da mu produžimo život, maltene, dokle bude želeo - ispričao je Cune Gojković.

Ja sam Tomi javio. Toma je došao u Čikago. Dogovorili su se o vremenu i o terminu operacije, al se nisu dogovorili o tom uslovu, koji je doktor Ilija Srećković, koji ga je operisao predložio. To je bilo - kastracija. To je bio uslov da se tumor ne bi dalje razvijao - dodao je Cune.

Toma je na kraju preminuo od opake bolesti, a da li je moglo biti drugačije da je prihvatio uslov, ostaje da se pitamo. Da je ova bolest bila genetska u porodici Zdravković, govori i činjenica da su od nje preinuli i Tomina sestra i brat Novica.

