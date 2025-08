TAJNA VITKE FIGURE GOCE TRŽAN! Evo na koji način uspeva da održi kilažu, odrekla se OVIH namirnica!

Probušila kašiku!

Pop pevačica Goca Tržan podelila je fotografiju na društvenim mrežama u atraktivnoj haljini i svi su oduševljeni njenom fenomenalnom linijom. Evo kako se hrani i koje namirnice je izbacila iz ishrane.

Pevačica Goca Tržan ovo leto provodi radno u Crnoj Gori, a slobodne trenutke će iskoristiti da uživa u čarima letovanja.

Pop ikona je nedavno na društvenim mrežama podelila fotografiju u atraktivnoj midi svilenoj haljini i sve oduševila svojim izgledom.

Kreacija u maslinastozelenoj nijansi imala je u gornjem delu čipkane detale, a potom je u potpunosti pratila liniju tela i istakla Gocine obline.

Ispod fotografije su se nizali pozitivni komentari oduševljenja pevačicinim izgledom u 52. godini.

Kako izgleda ishrana Goce Tržan?

Pevačica je više puta isticala da je veliki gurman i da voli da provodi vreme u kuhinji i isprobava nove recepte, ali je morala da napravi neke promene u ishrani kako ne bi imala problem sa viškom kilograma.

Očigledno je da su promene dale rezultate budući da pop pevačica izgleda fenomenalno.

Ali i ona poput većine žena ima "problem" sa donjim stomačićem.

- Koliko god da smršam, ostane mi taj donji stomačić, pa ga uvlačim kad poziram, pa ga stežem, pa se nameštam... ali šta ću, imam ga, moj je, posle porođaja se još malo i uvećao, ali sam naučila da ga volim - rekla je Goca jednom prilikom.

Za njen izgled je zaslužan i trening, a svojevremeno je podelila kako izgleda njena ishrana.

- Jedem dva puta dnevno, kao neka ptičica. Porcije i zalogaji su mi mali, trudim se da se ne prežderavam. Ako se to i ponekad desi, zna se šta mi sledi. Sutradan gladujem i naporno vežbam.

Iz ishrane je izbacila hleb i peciva iako ih obožava.

- Izbegavam hleb, toliko volim hleb i sve što ima veze sa testom, ali moram da se klonim takvih stvari. Obožavam kifle, peciva, ali ne smem to da jedem i svesna sam toga. To je najopasnije za mene, moj organizam i kilažu. Kada izaberem da jedem testo, sama sve umesim i to me ne nadima. Nije problematično kao kupovno. Sama pravim picu, umesim testo na podlogu i stavim sastojke za koje znam da su niskokalorični. - rekla je Goca.

Isto tako, trudi se da ne jede slatkiše.

- Izbegavam slatkiše, ali opet ne mogu da odolim sladoledu. Mora čovek sebi ponekad da ugodi i da bude srećan. Svi smo mi živi ljudi i volimo da prekršimo zdrav režim ishrane - rekla je svojevremeno pop pevačica i dodala da kada poželi da se zasladi uzme kikiriki puter i med.

Autor: S.Z.