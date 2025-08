Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Farmeri - narod pita'', gosti voditeljke Kristine Spalević bile su Andrea Rea Anđelković i Elena Petrović.

Rea, šta se dešava sa tobom i Luksom? - upitala je voditeljka.

- Imamo taj neki odnos sad, prijateljski. On kad us*ere situaciju, gleda na sve načine da to popravi. Videćemo kako će to biti. Ne znam, ja sam skeptična, ne mogu da mu kažem da li mu verujem. Živim kod mojih, tako je trenutno najbolje, iskreno. Neminovno je da ga volim. Očigledno je da postoji ljubav, ali je bolje da budemo na ovoj razdaljenosti trenuto - kazala je Rea.

Koliko se on promenio, uodnosu na onog starog Saleta? - upitala je voditeljka.

- Promenio se on zapravo u celosti, ali mislim da mora još. Potreban mu je mir, ali i samoća, da vidi kako je to biti bez mene. On kad ne popije, odličan je, kad popije, tada problemi nastaju. Videćemo kako će biti dalje - istakla je Rea.

Elena, kakav je tvoj emotivni status? - upitala je voditeljka.

- Ja sam veoma srećna. Ne živim sa momkom, ali je sve kako treba. Sedela sam sa njegovom mamom, sve je kako treba. Moj sadašnji dečko Miloš je pet godina mlađi od mene, kao i prethodni. Moram samo da kažem da ne uhodim Božu, ne bavim se zaista time. Nemam veze sa tim. Ti lažni profili se i meni javljaju i svašta mi pišu - rekla je Elena.

Boža je izrazio sumnju da si se ti možda pokajala i poželela da se domogneš njegovih para, kako gledaš na to? - upitala je voditeljka.

- Ja znam ko sam, šta sam i kakva sam. Nemam potrebu nikakvu da ikoga koristim, da se razumemo. On neka se pozabavi samo kakav sadržaj ima u svom telefonu sa Viktorijom i da je pokazivao Viktorijine fotke - kazala je Elena.

- To je komprovitovanje nje. On je na neki način i silno želeo da dokaže da voli žene, jer su ga tokom rijalitija osporavali, ali je veoma ružno, ako je sve to radio - kazala je Rea.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.