NE SPAVA NOĆU, VAMPIRIŠE: Pevačica otkrila detalje o trudnoći Milice Todorović

Pevačica Milica Todorović u ranoj je trudnoći o čemu je sada govorila njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić.

Jovana Pajić i Milica Todorović su više od deceniju prijateljice, te ne čudi što je upravo ona među prvima saznala lepe vesti.

- Da, čestitala sam joj naravno. Naravno da mi je drago, porasle smo zajedno i puno mi je srce jer znam kolika je to bila njena želja. Na celom tom našem razvojnom putu mislim da je ova stvar koja joj se trenutno dešava vrhunac postojanja i prilično sam sigurna da će ona to sjajno da iznese prvenstveno jer je jedna emotivna osoba, neko ko je sa decom fenomenalan, znam to po svojoj deci. Ona je ljubav na dve noge i presrećna sam zbog nje. Za sve što je bude zanimalo, ja sam tu. Ona vampiriše noću, ne spava isto kao i ja, tako da ako prigusti u toj trećoj smeni, ja sam tu - rekla je Jovana Pajić za domaće medije.

Milica je, inače, nakon saznanja da je u drugom stanju otkazala sve nastupe.

Milica Todorović je od svih krila da je trudna, a kako bi u miru uživala u drugom stanju ona je otkazala sve nastupe za ovo leto.

