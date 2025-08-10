TREPERE NIKO NEĆE! Vojaž otkazao nastup, a ona je prodala samo 12 karata: Cena ulaza bila 20 evra, a ni OVO IM NIJE POMOGLO

Kako mediji prenose, Vojaž je na zakazanom nastupu u Budvi prošle nedelje dozvolio besplatan ulaz na svoj nastup, ali ni to mu nije pomoglo, dok se povodom Zerinog nastupa u Sloveniji na društvenim mrežama pojavio video u kojem se vidi prazan klub, a naslov snimka je bio "Zera prodala 12 karata u Portorožu"

Mihajlo Verouvić Vojaž i Marina Pezerović Zera, popularna pevačica diskografske kuće "Generacija Zed", na svojim nastupima nisu imali sreće kada je posećenost publike u pitanju. Iako je sezona u jeku, publika nije bila zainteresovana za repere u toku prethodne nedelje.

Kako saznajemo, Vojaž je na zakazanom nastupu u Budvi prošle nedelje dozvolio besplatan ulaz na svoj nastup, ali ni to mu nije pomoglo, dok se povodom Zerinog nastupa u Sloveniji na društvenim mrežama pojavio video u kojem se vidi prazan klub, a naslov snimka je bio "Zera prodala 12 karata u Portorožu".

S obzirom na to da su tu i slike i video, nije bilo nikakve nedoumice da ova informacija nije tačna.

Tražio 20 evra

Što se tiče popularnog trepera, plan mu je bio da obožavaoci njegove muzike plate ulaznice 20 evra. Međutim, iako je nastup reklamiran, interesovanja nije bilo. U poslednjem času je odlučeno da ulaz bude slobodan, ali uzalud. Nije bilo zainteresovanih.

- Niko se nije javljao da rezerviše dolazak, bila su rezervisana samo četiri separea i dva stola. To je baš malo. Verovatno bi došlo stotinak ljudi na nastup, ali vlasnik kluba nije hteo da reskira, pa je u dogovoru s treperovim menadžerom odlučio da otkaže gostovanje. Njemu su iz istog razloga već otkazivali nastupe ovog leta, kao i njegovim kolegama. Slabo je interesovanje za njih - naveo je izvor Kurira.

Pukla sezona

Opšte je poznato da je letnja turneja gotovo svih izvođača u krizi, pa su mnogi otkazivali nastupe, a većina je morala da spusti svoje honorare. Publika traži samo velike zvezde.

Autor: M. V.