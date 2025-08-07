AKTUELNO

PREVRNUO SE KOMBI SA ČLANOVIMA AMADEUS BENDA: Ovo su prve slike sa mesta nesreće (FOTO)

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Drama! Poznati bend doživeo nesreću!

Članovi Amadeus benda doživeli su jutros saobraćajnu nezgodu kada se njihov kombi prevrnuo.

Foto: TV Pink Printscreen

Članovi Amadeus benda nisu povređeni, a Aca se oglasio nakon nesreće:

- Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina - napisao je Aca Amdeus bend i dodao:

- Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen, idemo dalje.

Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara Amadeus Bend:

"Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jel su svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend", nizali su se komentari.

Podsetimo, Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, nedavno je saopštio da se razvodi od žene i šokirao tvrdnjama.

Autor: M. V.

#Amadeus Bend

#Nesreća

#Saobraćajna nesreća

#aca amadeus

