MEĐU PRVIMA SAM SAZNALA DA JE TRUDNA: Kaća Živković jedva čeka da Milica Todorović postane majka!

Kako je otkrila za medije, pevačica je među prvima saznala za trudnoću svoje drugarice, a i dok je sa nama pričala o tome, naježila se.

Prijateljstvo Katarine Živković i Milice Todorović datira od davnih dana, a u jednom periodu života su čak bile i cimerke.

Zato nije čudno što je Kaća nedavno, kada je slavila krštenje svog sina Stefana, pozvala i Milicu, koja će se kroz nekoliko meseci ostvariti u ulozi majke.

- Jedva čekam! Toliko se radujem zbog Milice. Mislim da sam među prvima saznala. I moja radost, sreća, evo sad se ježim. Ja sam zaplakala kao kad sam saznala za sebe. Jer znam koliko je to želela, koliko će je to promeniti, oplemeniti, dati joj novi smisao života - kaže Katarina i dodaje:

- Ne želim ja da je gnjavim, ali jedva čekam da se ona meni obrati i da je kao sveža mama uputim šta joj treba, šta ne, jer želim da neopterećeno prođe kroz sve te stvari i da uživa. I u trudnoći i kad beba dođe na svet.

Kako kaže, prošla je kroz sve to relativno skoro i zna koliko je bitno da u savetima budeš dobronameran.

- Mene su toliko traumirali da sam doživljavala nervne slomove. Mislila sam: "Zašto je ovo toliko teško, zašto bebi treba toliko stvari, tako malom biću". To je beba, nije vanzemaljac, da li je moguće da je tako komplikovano? I shvatila sam da nije, već sam imala savetodavce koji malo više drame, a ja nisam taj tip - ispričala je Kaća za medije i zaključila:

- Ja sam njih poslušala, ali srećom se pojavila druga osoba koja je mirnija, pa sam to sve dobro izgurala. I zato bih volela, eto sa njom (Milicom) da podelim to iskustvo i da prođe što bezbrižnije.

