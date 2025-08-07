AKTUELNO

Domaći

PRESKAKALI SMO SEDIŠTA DA IZAĐEMO: Prva izjava Amadeus benda nakon nesreće, ovo je razlog prevrtanja kombija

Izvor: Blic.rs, Foto: E-Stock ||

Aca Amadeus potvrdio je da je guma na kombiju pukla

Članovi Amadeus benda doživeli su saobraćajnu nezgodu jutros, kada se njihov kombi prevrnuo.

Foto: E-Stock

Aca Amadeus oglasio za medije i otkrio detalje nesreće.

- Vraćali smo se sa nastupa iz Majdanpeka kada je pukla nova guma na kombiju i sleteli smo sa puta. Srećom, nije bilo previše gužve u tom trenutku. Hitna pomoć i policija su odmah došli i reagovali na licu mesta. Sva sreća niko nije povređen. Izašli smo iz kombija na zadnja vrata jer napred nismo mogli. Preskakali smo sedišta - rekao je on i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Imamo sreću koja nas prati jako dugo, hvala Bogu da je sve prošlo kako treba i da nema povređenih.

Podsetimo, on se ranije oglasio i na mrežama, gde je okačio fotografiju prevrnutog automobila.

Autor: M. V.

