PRESKAKALI SMO SEDIŠTA DA IZAĐEMO: Prva izjava Amadeus benda nakon nesreće, ovo je razlog prevrtanja kombija

Aca Amadeus potvrdio je da je guma na kombiju pukla

Članovi Amadeus benda doživeli su saobraćajnu nezgodu jutros, kada se njihov kombi prevrnuo.

Aca Amadeus oglasio za medije i otkrio detalje nesreće.

- Vraćali smo se sa nastupa iz Majdanpeka kada je pukla nova guma na kombiju i sleteli smo sa puta. Srećom, nije bilo previše gužve u tom trenutku. Hitna pomoć i policija su odmah došli i reagovali na licu mesta. Sva sreća niko nije povređen. Izašli smo iz kombija na zadnja vrata jer napred nismo mogli. Preskakali smo sedišta - rekao je on i dodao:

- Imamo sreću koja nas prati jako dugo, hvala Bogu da je sve prošlo kako treba i da nema povređenih.

Podsetimo, on se ranije oglasio i na mrežama, gde je okačio fotografiju prevrnutog automobila.

