Pevač se istopio: Smršao 10 kilograma, evo u čemu je njegova tajna (FOTO)

Ljuba Perućica drastično je smršao u prethodnom periodu, a njegova supruga je otkrila da je izgubio čak 10 kilograma.

Pevačeva supruga Katarina Kolozeus, koja se porodila sredinom maja, snimila je kako pevač trenira kod kuće. Ona je pokazala da Ljuba revnosno radi vežbe i kada nema vremena da ode u teretanu.

"Minus 10 kilograma", napisala je Katarina koja je želela da pohvali svog supruga.

Inače, mnogi ljudi koji žele da smršaju odlučuju se upravo za preskakanje vijače jer se na ovaj način brzo sagorevaju kalorije, a poboljšava se i kardiovaskularno zdravlje. Aktivira veliki broj mišića, što dovodi do povećane potrošnje energije i ubrzanog metabolizma.

Perućici je supruga oduvek pružala podršku u borbi sa kilogramima, a pevač je jednom prilikom otkrio da mu Katarina ne zamera ni kad se ugoji.

- Što je najgore, ne zamera mi, već mi daje podršku i govori mi da to nije strašno. Dodatni problem je što ona ne voli dijete i treninge, a ne voli ni da sprema samo za sebe hranu, pa je uvek problem da se hranimo zdravo i dijetalno, jer je njoj zdrava hrana bezukusna, bljutava i nije dovoljno slana. A ona kada spremi jelo to budu porcije za tri osobe - rekao je Perućica, koji je nedavno otkrio koga bi voleo da vidi u žiriju "Zvezda Granda" umesto Marije Šerifović.

