NA PUNOLETSTVU ZVICEROVE ĆERKE PEVALA POZNATA PEVAČICA! Iva je sinoć uhapšena, a pre dva meseca napravila gala slavlje: Sve prštalo od luksuza

Marina je tada dobila ogroman bakšiš od prisutnih, kako su preneli mediji.

Ćerka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Iva Zvicer (18) uhapšena je sinoć u Kotoru. Iva je pre samo nekoliko meseci proslavila punoletstvo, a goste je tada zabavljala pevačica Marina Visković.

Snimci sa proslave kružili su mrežama, a Marina je tada dobila ogroman bakšiš od prisutnih, kako su preneli mediji. Sve je prštalo od luksuza, gosti su uživali u skupocenom piću, agencija se pobrinula za dekoraciju, a slavljenica je bila u skupocenoj toaleti. Tada je posebnu pažnju privukla Tamara Zvicer, supruga Radoja Zvicera, koja se, prema snimcima, isticala među najveselijima.

Ovo nije prvi put da Marina peva kod Zvicerovih

Inače, Marina je i ranije pevala na proslavama kod Zvicera. Pre dve godine je bila na proslavi koju je organizovala Tamara Zvicer. Tada je zajedno sa Marinom pevala i Edita Aradinović. Edita je tada potvrdila za medije da je pevala na proslavi u Kotoru, ali je navela da ne zna ko je organizovao proslavu.

- Po dogovoru sa menadžerom sam odradila nastup. Kao pravi profesionalac, nisam pitala ni tada, kao što ne pitam ni sada, kod koga pevam. U pitanju je bilo iznenađenje za slavljenicu koja je želela da se ja pojavim na njenom bitnom danu, bilo mi je lepo i uživala sam kao i svaki put kada se družim sa svojom publiku - potvrdila je Edita za medije. Njena koelginica Marina Visković nije odgovarala na pozive niti na poruke.

Zvicerova ćerka uhapšena zbog brze vožnje

Podsetimo, kako je saopšteno iz Uprave policije, Iva je vozila brzinom od 124 km/h na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h. Iva Zvicer kažnjena je na sudu novčanom kaznom od 175 evra, merom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.

Autor: M. V.