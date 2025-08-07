PEVAČICA HOĆE DA PRODA OČEVU KUĆU! Komšije Indire Radić otkrile šta se dešava, evo zbog čega više ne ide u svoje selo

Indira Radić davno je prestala da obilazi kuću u selu u kojoj je živeo i njen otac.

Naime, pevačica je odlučila je da proda svoju rodnu kuću u Dragalovcima, malom mestu u Republici Srpskoj, a komšije su otkrile da nije previše volela svog oca, dok je u isto vreme za majku bila vrlo vezana.

Prema rečima meštana, Indira je vezana za kuću uspomenama iz detinjstva, ali te uspomene nisu uvek bile prijatne.

- Previše bolnih uspomena. Tu je odrasla, tu je detinjstvo veže, veže je za sve - rekli su meštani pevačice ranije.

Nakon smrti oca retko je dolazila

- Dok je otac bio živ, ona nije dolazila. Nije oca volela. Mamu je volela, otac je tu bio sam, sam je umro. Ovde nikoga nije podnosila. Evo možeš koga hoćeš pitati, niko je ne podnosi, takva je osoba - govorio je meštanin ovog sela, a mnoge komšije su potvrdile priču da Indira nije bila previše bliska sa ocem.

Posle serije nastupa otišla na more

Inače, Indira danas vodi sasvim drugačiji život, budući da je sama zaradila za svoje nekretnine, a u javnosti ne voli previše da priča o svom privatnom životu.

Ona se trenutno baškari na moru, a nedavno se oglasila sa egzotične destinacije.

Autor: M. V.