UHAPŠENA TIKTOKERKA IVONA STEFANOVIĆ! Grebala policajca po licu i uništila policijsko vozilo, ovo su detalji bahatog ponašanja

Drama zbog poznate tiktokerke!

Poznata tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena je jutros u Beogradu zbog napada na službeno lice, saznaju domaći mediji.

Ona je u alkoholisanom stanju, zajedno sa drugaricom napala patrolu saobraćajne policije, koji su ih zaustavili kada su se kretali automobilom u Bul. Vudoa Vilsona.

Prvo je počela da više i da verbalno napada službeno lice, a zatim je policajca i fizički napala.

Ivona Stefanović je udarala, grebala noktima po licu i rukama saobraćajca, a zatim je oštetila i službeno vozilo, posle čega je uhapšena.

U vezi sa Lukom Silnim - on hapšen u Grčkoj

Ivona Stefanović sada poznata javnosti kao bahata devojka koja je u alkholisanom stanju napala službeno lice, poznata je na platformi Tiktok i to takođe "zbog njihovih drama".

Ona nema tačno isprofilisan način plasiranja svog sadržaja, te uglavnom snima prenkove, šale i klipove sa svojim dečkom koji je takođe poznat na Tiktoku.

Ivona je u emotivnoj vezi sa tiktokerom pozantijim kao Luka Silini, zbog čega su oko sebe digli još veći "hajp" na mrežama.

Autor: M. V.