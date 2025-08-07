AKTUELNO

FRONTMEN AMADEUS BENDA BIO ZA VOLANOM: Policija posle nesreće uradila alko-test: Evo šta je rezultat pokazao

Foto: TV Pink Printscreen

Na svu sreću, niko nije zadobio ni posekotine.

Članovi popularnog Amadeus benda rano jutros doživeli su saobraćajnu nezgodu na autoputu Požega-Beograd.

Kombi u kojem su se vraćali sa koncerta iz Majdanpeka prevrnuo se nakon što je pukla guma. Na sreću, niko od članova nije ozbiljno povređen, ali vozilo je potpuno uništeno.

Foto: E-Stock

Nesreća se dogodila oko 2 sata ujutru, kada je kombi kojim je upravljao frontmen benda, poznat kao Džaja, izgubio kontrolu zbog pucanja gume.

Vozilo se prevrnulo na bok, a članovi benda morali su da izađu kroz zadnja vrata. Na svu sreću, niko nije zadobio ni posekotine.

Foto: TV Pink Printscreen

Nadležni brzo reagovali

Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Po proceduri, vozač je podvrgnut alko-testu, koji je bio negativan.

