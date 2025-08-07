AKTUELNO

Domaći

OD 20H NA NARODNOJ TV! Sneža Kušadasi i inspektorka Lili Stevanović stižu u NAROD PITA: Spektakl je večeras zagarantovan

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večeras budite uz Narodnu TV!

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri će se u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" naći Sneža Kušadasi i nekadašnja isnpektorka Ljiljana Lili Stevanović.

Foto: Pink.rs/O. Bogdanović

Svi očekuju da čuju novitete iz života popularnih farmera, a njhov privatan život nakon rijalitija svima je veoma zanimljiv.

Ne propustite emisiju o kojoj će sutra svi pričati, a večeras, kao i obično i gledaoci imaju priliku da pitaju bivše farmeri sve što ih zanima!

Foto: Pink.rs/N. Žugić

VEČERAS OD 20H NA NARODNOJ TV!

Autor: M. V.

