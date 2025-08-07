AKTUELNO

Domaći

STARLETI UNIŠTEN AUTO OD 200.000 EVRA! Besno se oglasila zbog poruke koje je sačekala na šoferci (FOTO)

Izvor: Pink.rs/24sedam, Foto: Instagram.com ||

Besno se oglasila!

Starleta i bivša teniserka Tamara Bojanić, koja se poslednjih godina bavi snimanjem sadržaja za odrasle, ponovo je završila u centru pažnje nakon što je objavila da joj je na parkingu oštećen skupoceni "mercedes" u pink boji.

Na svom Instagram profilu Tamara je podelila fotografiju izgrebanog automobila, uz jasnu poruku besa i razočaranja:

- Je*em ti život više, eto! - poručila je vidno iznervirana starleta.

Foto: Instagram.com

Bojanićeva se ranije više puta javno hvalila luksuznim automobilom koji je postao njen zaštitni znak. Međutim, ovog puta umesto glamura, u prvi plan je dospela šteta na vozilu, za koju tvrdi da se dogodila na parkingu.

Autor: M. V.

#Nesreća

#Tamara Bojanić

#auto

#starleta

