STARLETI UNIŠTEN AUTO OD 200.000 EVRA! Besno se oglasila zbog poruke koje je sačekala na šoferci (FOTO)

Besno se oglasila!
Starleta i bivša teniserka Tamara Bojanić, koja se poslednjih godina bavi snimanjem sadržaja za odrasle, ponovo je završila u centru pažnje nakon što je objavila da joj je na parkingu oštećen skupoceni "mercedes" u pink boji.
Na svom Instagram profilu Tamara je podelila fotografiju izgrebanog automobila, uz jasnu poruku besa i razočaranja:
- Je*em ti život više, eto! - poručila je vidno iznervirana starleta.
Bojanićeva se ranije više puta javno hvalila luksuznim automobilom koji je postao njen zaštitni znak. Međutim, ovog puta umesto glamura, u prvi plan je dospela šteta na vozilu, za koju tvrdi da se dogodila na parkingu.
Autor: M. V.