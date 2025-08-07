EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO! Jelena Ilić ima novog dečka - evo ko je fudbaler koji joj je ukrao srce (FOTO)

Bivša učesnica Elite svog partnera prati na društvnoj mreži Instagram

Nakon turbulentnog raskida sa Ivanom Marinkovićem i burnih scena u Eliti 8, Jelena Ilić ponovo je zaljubljena i to do ušiju!

Kako saznajemo iz pouzdanih izvora, atraktivna bivša učesnica Elite Jelena Ilić uplovila je u novu emotivnu vezu, a identitet njenog izabranika do sada je bio strogo čuvana tajna.

Prema informacijama do kojih smo došli, Jelenin novi dečko zove se Uroš Jovanović i nije deo javne scene. Iako profesionalni fudbaler, nerado se eksponira u medijima, što je Jeleni važno s obzirom da je ovu romansu pokušala da skarije.

Podsetimo, Ilićeva je nakon izlaska iz “Elite” isticala da joj je najvažniji lični mir i porodica. Sudeći po novim dešavanjima, čini se da je pronašla i ljubav.

Autor: M. V.