SKINULA SE NAJBOGATIJA SRPKINJA: Pokazala vitku liniju u mini bikiniju, o njenom braku sa milijarderom brujali su svi!

Ostavila sve bez teksta zgodnim telom!

Manekenka iz Sremske Mitrovice, Anika Božić, udala se za milijardera nakon čega živi na dve lokacije- u Parizu i Egiptu.

Anika uživa u luksuzu, a na mrežama pokazuje kako izgleda njen život. Sada je pozirala na plaži u zlatnom bikiniju i oduševila pratioce virkom linijom.

Komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.

Podsetimo, Anika jedan deo godine provodi u Parizu gde u centru grada ima stan koji je sav u zlatu dok joj se kuća u Egiptu nalazi na samoj plaži. Letnje dane obično provodi baš na toj lokaciji, kako bi pored mora mogla da uživa i opusti se sa suprugom Jusufom al Sarajem i sinom Omarom.

