Nećete verovati: Ovo je pravo ime Jane Todorović

Jana Todorović danas je jedna od najpoznatijih folkerki na našim prostorima, a malo ko zna njeno pravo ime.

Naime, Jana se zapravo zove Dragana, ali kako je jednom prilikom istakla ona je ime promenila zato što je tada postojalo dosta uspešnih pevačica koje su se zvale isto kao ona.

Todorovićeva je završila srednju muzičku školu u Prištini, a pevanjem je počela da se bavi već sa 14 godina.

Nakon što je 1992. godine izdala prvi album, koji nije bio popularan i slušan, Jana je odlučila da prihvati posao profesorke muzičkog u jednoj osnovnoj školi na Kosovu i Metohiji.

Međutim, krajem devedesetih izdaje drugi album, koji je bio bolje ispraćen od prvog i tada pjevačica odlučuje da odustane od karijere u prosveti.

Autor: A. Nikolić