AKTUELNO

Domaći

Nećete verovati: Ovo je pravo ime Jane Todorović

Izvor: Alo, Foto: TV Pink Printscreen ||

Promenila je ime zato što je tada postojalo dosta uspešnih pevačica koje su se zvale isto kao ona

Jana Todorović danas je jedna od najpoznatijih folkerki na našim prostorima, a malo ko zna njeno pravo ime.

Naime, Jana se zapravo zove Dragana, ali kako je jednom prilikom istakla ona je ime promenila zato što je tada postojalo dosta uspešnih pevačica koje su se zvale isto kao ona.

pročitajte još

TO ŠTO OGOVARAJU, NJIHOVA JE SRAMOTA! Jana Todorović pecnula kolege: Evo šta je saznala, pa rešila da svima zapuši usta i sve otkrije javno

Todorovićeva je završila srednju muzičku školu u Prištini, a pevanjem je počela da se bavi već sa 14 godina.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nakon što je 1992. godine izdala prvi album, koji nije bio popularan i slušan, Jana je odlučila da prihvati posao profesorke muzičkog u jednoj osnovnoj školi na Kosovu i Metohiji.

pročitajte još

Vlasnica najvećih prirodnih grudi na estradi: Jana Todorović pozirala u bikiniju: MREŽE SE USIJALE OD KOMENTARA (FOTO)

Međutim, krajem devedesetih izdaje drugi album, koji je bio bolje ispraćen od prvog i tada pjevačica odlučuje da odustane od karijere u prosveti.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: A. Nikolić

#Jana Todorović

#Pravo ime

#biografija

POVEZANE VESTI

Domaći

SLAVLJE U DOMU JANE TODOROVIĆ! Predivne čestitke osvanule javno (FOTO)

Domaći

Ovo malo ko zna: Evo koje je pravo ime Ilde Šaulić

Domaći

Otkriveno ime koje će dati naslednici: Ana Rajković odbrojava sitno do porađaja, a evo kako provodi dane!

Showbiz

Decenijama ga znamo kao Toma Kruza, a ovo je njegovo pravo ime: Zbog bolne porodične priče, odlučio je da ga se odrekne

Domaći

Tužan dan u domu Jane Todorović: Pevačica obeležava godišnjicu smrti majke, okačila sliku koja kida dušu na komade! (FOTO)

Lifestyle

Melodično, moćno i prelepo: Ovo je najlepše ime na svetu - postoji razlog zašto ga svi obožavaju