Ovo je novi dečko Sanje Vučić: Uhvaćeni u strastvenom zanosu (FOTO)

Razmenjivali su nežnosti i uživali u zajedničkom vremenu

Pevačica Edita Aradinović nastupala je sinoć u Budvi, a među gostima našla se i njena koleginica Sanja Vučić koja je privukla veliku pažnju.

Naime, pevačica je na nastup došla u društvu novog dečka kojeg je sada prvi put pokazala u javnosti. Oni nisu krili emocije, pa su sve vreme bili zagrljeni, razmenjivali su nežnosti i uživali u Editinom nastupu.

Edita je priredila Sanji iznenađenje, pa ju je u trenutku svog nastupa pozvala da izađe na binu kako bi zajedno otpevale njen git "Omađijan".

Zaljubljena Sanja i njen partner, ostali su do samog kraja nastupa, a njihova prisnost svima je zapala za oko.

Autor: A. Nikolić