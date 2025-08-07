Ovaj prizor topi srca: Marija Šerifović na ljuljšci sa sinom, a jedan detalj svima je zapao za oko! (FOTO)

Marija Šerifović snimala se sa sinom Mariom dok su se ljuljali na ljljašci u jednom parku, a prizor je oduševio sve.

Naime, mali Mario će u decembru napuniti dve godine, a ponosna mama Marija Šerifović je pokazala koliko je naslednik čini ponosnom i srećnom.

Marija je dok je sedela na ljuljašci držala Maria u krilu i nije skidala osmeh sa lica, a mali dečak bio je obučen u teget kompletić i svi su primetili da je dosta porastao.

Marija Šerifović, dobila je sina pomoću surogat majke. Dečak Mario rođen je na klinici u Los Anđelesu 2. decembra 2023. godine.

Marija je jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

Marija ne krije koliko ju je majčinstvo promenilo.

- Posle 430 dana, turneju "Dolazi ljubav" namerno završavam baš u Americi. Moja Ljubav je rođena tu i od tada je svaki moj dah posvećen samo njemu. Čikago, da samo znate šta vas čeka - napisala je Marija tad na svom Instagram profilu, podsećajući još jednom da je turneju posvetila svom sinu Mariju.

Autor: A. Nikolić