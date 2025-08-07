Preminuo bivši muž Keli Klarkson: U 48. godini izgubio bitku sa opakom bolešću

Ona je bila uz njega u poslednjim trenucima života

Bivši suprug Keli Klarkson, Brendon Blekstok, preminuo je u 48. godini nakon višegodišnje borbe sa rakom, potvrdio je njegov predstavnik.

Porodica i prijatelji opraštaju se od menadžera koji je bio u braku sa poznatom pevačicom i glumicom skoro deset godina, sve do razvoda 2022. godine.

- Sa velikom tugom delimo vest da je Brendon Blekstok preminuo, navodi se u saopštenju od 7. avgusta. Brendon se hrabro borio sa rakom više od tri godine. Preminuo je mirno, okružen porodicom - obavestio je javnost njegov predstavnik.

- Zahvaljujemo se svima na mislima i molitvama, i molimo da se poštuje privatnost porodice u ovom veoma teškom trenutku - zaključio je on.

Samo dan pre nego što je vest postala javna, Keli Klarkson, sa kojom Brendon ima dvoje dece, River Rouz (11) i Remingtona „Remija“ Aleksandera (8), objavila je da je on bio bolestan i da zbog toga otkazuje ostatak svojih nastupa u Las Vegasu.

- Nažalost, moram da odložim preostale avgustovske nastupe u okviru „Studio Session“ serijala u Las Vegasu - napisala je pevačica 6. avgusta na Instagramu i dodala:

- Iako inače čuvam svoj privatni život, tokom protekle godine otac moje dece je bio bolestan i u ovom trenutku moram da budem potpuno prisutna za njih - napisala je ona tada.

