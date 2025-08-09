AKTUELNO

Domaći

Indi vređaju zbog veze sa Zoranom Marjanovićem: Pevačica u strahu zbog napada na društvenim mrežama

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Indira Aradinović poznatija kao Indi poslednjih dana trpi linč na internetu.

Pevačicu su žestoko napali zbog toga što je iznela svoj stav o tiktokeru koji je objavio pesmu, ali se njoj taj rad nije dopao, pa je prokomentarisala u svom stilu:

- Je*em li ti mamu bolesnu! Bolest 21. veka. Šta je, bre, ovo? Gde ste pogrešili, roditelji? - napisala je pevačica.

Foto: Časlav Vukojičić

Njen stori podelili su na društvenoj mreži Iks, uz opasku:

- Roditelji pogrešili verovatno na istom mestu kao i tvoji, s tim da se čupaš sa sestrom nasred ulice i je*eš sa ubicom - napisao je jedan korisnik aludirajući na njenog bivšeg dečka, kompozitora Zorana Marjanovića, kojem se po drugi put sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Pink.rs

Njih dvoje su raskinuli, ali su ostali u korektnom odnosu. Indi je iznela u javnost da se razočarala kao žena, prijatelj i saradnik nakon poruka koje je o njoj i njenoj sestri Editi Zoran slao njihovoj zajedničkoj prijateljici.S druge strane, i tiktoker, s kojim je javno polemisala, najavio je da će tužiti pevačicu za uvrede.

Autor: N.B.

#Indi Aradinović

#Indira Indi Aradinović

#Karijera

#Zoran Marjanović

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Gorim od ljubavi: Indi otkrila detalje veze sa Zoranom Marjanovićem: Volim njegovu strogoću (VIDEO)

Domaći

Ne zna šta ju je snašlo: Majka Indi Aradinović ne dolazi sebi zbog ćerkine veze sa Zoranom Marjanovićem - Šlog je umalo strefio!

Domaći

ZAR JE DOTLE DOŠLO?! Indi nakon veze sa Zoranom Marjanovićem otišla korak dalje i začudila sve najnovijim potezom (FOTO)

Domaći

Oglasila se Indi nakon vesti da je u vezi sa Zoranom Marjanovićem

Domaći

INDI ARADINOVIĆ IMA NOVOG DEČKA: Nakon DRAME I raskida sa Zoranom Marjanovićem, pevačica nije gubila vreme i sada sve priznala!

Domaći

Bio je bahat i bezobrazan, raspadam se: Indi potresena zbog Zoranovog ponašanja, progovorila i o kompozitorovom poroku!