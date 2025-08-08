TUGA DO NEBA! Preminula Marija Savić Simić, tužne vesti podelila čuvena voditeljka: Bila si drug, laf... (FOTO)

Marija Savić Simić, osnivač čuvene modne agencije "Elite Model Look" je preminula..

Vesti o Marijinoj smrti podelila je Biljana Obradović koja se od svoje prijateljica oprostila na društvenoj mreži Instagram:

– Mila moja Maro, nek te anđeli čuvaju – napisala je Biljana na svom Instagram profilu.

– Bila si drug, laf, uvek nasmejana. Dovele ste svet u Beograd. Nemam reči... – dodala je voditeljka.

Marija Savić Simić bila je poznata javnosti kao direktorka modne agencije "Forma Viva“, koju je vodila zajedno sa Mirjanom Savić Udovičić.

O pomenutoj agenciji ranije se pisalo kao o najstarijoj i najuspešnijoj modnoj agenciji u Srbiji koja je stvorila mnoge top modele poput Nataše Vojinović, Katarine Katančević i Aleksandre Vuković.

Autor: N.B.