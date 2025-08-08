Izgubila nevinost sa bubnjarem: Naša pevačica progovorila o prvoj ljubavi, otkrila kako se osećala nakon poljupca

Mina Kostić je neko ko svoj život ne krije od očiju javnosti, već otvoreno govori o njemu.

Pevačica, prisetila se ljubavi iz najranijeg perioda, te priznala da je u njega baš bila zaljubljena.

Danas ima dečka iz Amerike, a donela je odluku da će kroz život dalje ići bez muškarca ukoliko se desi da je i ovaj razočara.

- Muškarci me više ne zanimaju, samim tim ni seks. Došla sam u neki period kada sam se posvetila samo sebi i detetu i ne zanima me šta ko radi. Pitaju me novinari šta mislim o tuđim pesmama i razvodima, a mene to apsolutno ne zanima. Strašno je što se ljudi bave oni što je u tuđem dvorištu - rekla je Mina, koja ostaje pri svom stavu iako se desi da joj ova veza sa čuvenim Kasperom propadne.

- Nema svoju firmu, ali meni nije bitno. Istina je da radi u garaži gde se parkiraju poznati. Ne želim o tome da pričam, to je njegov posao. Njegov novac mene ne interesuje, imamo ljubav. Kakav novac, ja sam na kraju zbog ljubavi ostala u stanu od 39 kvadrata. Mene njegova zarada ne zanima - zaključila je Mina Kostić tada za Blic.

Mina Kostić bila zaljubljena u komšiju

- U prvu simpatiju sam bila zaljubljena od prvog razreda osnovne škole, pa sve do srednje. On je bio moj školski drug. Smrtno sam bila zaljubljena, a on je mene izbegavao. Cela škola je znala da mi se on sviđa, pa me je učiteljica stavila da sedim sa njim, a on me je još više izbegavao. Na sve načine sam pokušala da mu se približim, ali džabe - počela je priču sa osmehom folkerka za Hit Informer.

- Prvi poljubac dogodio se u Beču. Nisu mi klecale noge, nisam ni znala kako to izgleda. Imala sam 17 godina, on je bio moj komšija. Svirao je bubnjeve. On mi je bio prvi momak sa kojim sam vodila ljubav - priznala je Mina.

Autor: N.B.