Bilo je više gubitaka: Ana Bekuta progovorila o Milutinu Mrkonjiću, evo kako se borila sa bolnim periodom

Pevačica, Ana Bekuta nedavno jed otvorila dušu i progovorila o teškim životnim trenucima, i to kako je nastavila svoj život posle Mrkine smrti.

Ana je istakla da se nikad neće pomiriti sa smrću svog partnera i životnog saputnika Milutina Mrkonjića.

- Bilo je više gubitaka... Prvo je ’97. otišao tata, majka 2023., dve godine posle Milutina. Onda sam shvatila da sam ja na redu. To je to, to je život, želim samo da ide po redu - rekla je pevačica, pa nastavila:

- Bolest je tabu na Balkanu, veliki tabu. Ljudi su, nažalost, nemilosrdni prema bolesnim ljudima iako toga verovatno nisu svesni. Od toga se prave senzacije koje, nažalost, ne čine dobro nikome. Odavno se ne nerviram zbog bilo kakvih napisa o meni. Većina toga što javne ličnosti čitaju o sebi u medijima uopšte ne pripada njihovom životu. Život je ono što se dešava kad se isključi televizor i "poklopi" mobilni telefon - rekla je Ana za Story magazin i zaključila:

- Odavno sam ceo svoj život predala u ruke Gospodu i sve što se dešava prihvatam s radošću. I ono lepo i ono ružno. Sve. Godine donose mir i prihvatanje svega što život nosi. S godinama je sve manje dramatizacije i očaja. Desilo mi se sve što je moralo i trebalo da se desi. Kad se osvrnem i vidim svoje greške, oprostim ih sama sebi, znajući da sam u momentu kad sam ih napravila htela samo najbolje.

" Zbog mene je dao ostavku na mesto ministra"Ana Bekuta progovorila je o životu bez Milutina Mrkonjića i otkrila da je ostavku na mesto ministra saobraćaja dao zarad njihovog mirnog života. Nakon smrti Milutina Mrkonjića pevačica je napravila dugu medijsku pauzu, retko se pojavljivala na javnim događajima, a za medije nije davala izjave sve do nedavno.

Autor: N.B.