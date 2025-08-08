AKTUELNO

Domaći

Njegovim odlaskom je... Jovana Pajić progovorila o letovanju sa Marijom Šerifović, pa se dotakla i Saše Popovića

Izvor: Telegraf, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svesna je svega!

Jovana Pajić nedavno je bila na letovanju i to sa prijateljicom Marijom Šerifović i decom, a sada je sumirala utiske i progovorila o aktuelnim dešavanjima.

- Lepo, kratko... Ja vodim život onako kako mi se namesti. Bilo je sjajno, naravno da je bilo teško, ovaj period je posebno izazovan - rekla je Jovana, a na pitanje o zgodnim Špancima kroz smeh je opisala letovanje.

- Ma kakvi, nisam videla belu mačku, samo sunčanje, kupanje i spavanje.Počasti me život tako, sve ovo se poklopilo sa mojom decom, oni su taman bili na nekom kampu i sve se lepo namesti u moju korist - rekla je pevačica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Jovana je prokomentarisala i Marijinu odluku da posle 10 godina napusti žiri "Zvezda Granda".

- Pa zato što je završen taj ciklus sa Saletovim odlaskom, ona je to planirala i ranije, ali je sve došlo onako prirodno. S njegovim odlaskom se ugasila i njena želja da učestvuje u svemu tome, prvenstveno što je isplanirala da neki naredni period provede sa detetom. To su joj sada primarni razlozi, on je sada primaran, i kako su se na ovom drugom poslovnom planu menjale stvari, tako je i ona donosila odluke - objasnila je Jovana.

Autor: N.B.

#Jovana Pajić

#Letovanje

#Marija Šerifović

#Saša Popović

#pevačica

