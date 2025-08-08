Raskinuli Džehva i Rebec: Dugo krili vezu, a sada je puklo, otkriven razlog

Teodora Džehverović navodno je raskinula vezu sa košarkašem Maticem Rebecom.

Kako mediji prenose, njihovoj ljubavi su presudile poslovne obaveze kao i ugovor koji je Matic potpisao za Kinu gde se i preselio.

- Više nisu uspeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu i, jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali otkad je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo - ispričao je izvor za "Informer". i dodao:

- Teodora je slaba na sportiste, ali baš sa njima joj najteže uspevaju veze. Pevačica je i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i retko viđanje su presudili.

Podsetimo, Teodorina majka Gordana je pre samo mesec dana gostovala kod Amidžića, gde je potvrdila da joj je ćerka s Rebecom.

- Upoznala sam ga, okej je dečko, sasvim okej. Bože zdravlja, videćemo. Lepo se slažu, nemaju nekih razmirica, trzavica - rekla je tada Gordana.

Autor: N.B.