Poseban dan za slavlje u domu Emine Jahović: Pevačica spremila iznenađenje za njega pa mu se javno obratila (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Sin pevačica Emine Jahović, Jaman slavi rođendan, a pevačica ga je iznenadila dok su bili u porodičnom domu.

Naime, ona je pripremila specijalno iznenađenje, tortu sa svećica i poklone, a sina je potom krišom snimala kroz prozor. On nije imao pojma šta mu se sprema, a Emina je na kraju sve okačila na društvene mreže.

Foto: Instagram.com

Inače, poznata pevačica Emina Jahović (43) godinama vredno vežba, u želji da izgleda najbolje moguće.

Emina je podelila fotku iz teretane, dok se slikala bez imalo šminke na licu, a to su posebno pohvalile devojke koje je prate na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Emina Jahović je inače, nedavno iznenadila mnoge odabirom modne kombinacije za tople, letnje dane. Ona je lepršavu, zelenu haljinu uparila sa čizmama na plus 40, pa se poruke ispod njene poslednje objave samo nižu.

Pozirala je tako što je digla noge na stolicu usred restorana, na šta su joj takođe ukazali pažnju u komentarima.

