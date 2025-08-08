Bivši muž Marije Mikić se preznojava u teretani: Zbog njegove fotošopirane slike u peškiru gorele mreže, a sad pokazao kako stvarno izgleda (FOTO)

Pevačica Marija Mikić nedavno je saopštila da se razvodi od supruga Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece, a on se o rastanku i dalje nije oglašavao.

Jovan na Instagramu pokazuje kako izgleda njegov život nakon kraha braka, a sada je podelio fotografiju iz teretane. On je sedeo na spravi za vežbanje sa slušalicama u ušima i brisao zbog sa čela, a pored tetovaža u prvom planu su bili i njegovi mišići na rukama.

Inače, Jovan se nedavno našao na meti podsmeha kada je objavio fotošopiranu fotografiju. On je pozirao u ogledalu sa peškirom oko struka, a kako bi suzio struk, nehotice je iskrivio wc šolju koja se nalazi u pozadini.

Ali ova mentolcina sto je isfotosopirao wc solju iza sebe da bi izgledao mrsaviji… Boze me sacuvaj #tagzivota #samosuse #caosvima pic.twitter.com/cTqEGujwKf — Vaše omiljene (@tviterasice) 29. јул 2025.

Inače, Jovan se preselio u Dubaiju pre nego što je javnost saznala za krah njihovog braka. Oni su tada govorili da je njihov odnos i dalje odličan, te da se on odselio zbog poslovnih obaveza, međutim, nedugo zatim su potvrdili vest o razvodu.

Mnogi su primetili na fotografiji koju je objavio da u kupatilu stoje dve četkice za zube, te da sa njim živi još neko.

Podsetimo, Marija je izdala saopštenje u kom je navela da se razvode zbog nepremostivih razlika.

- Dragi moji novinari, slobodno mogu da kažem saradnici, i naravno prijatelji. U ovim teškim vremenima koja su nas zadesila, osim svega što se dešava oko nas, postoji i ono što se dešava u našim srcima. Mislim da vam već dugo dugujem odgovore na neka pitanja i ne osećam se lepo povodom toga. Razlog zašto se nisam oglašavala jer ste svi tražili i zahtevali od mene odgovore koje ni ja sama sebi nisam umela da dam. Prolazila sam kroz jako težak period u životu na svim poljima, osim operacije i mog zdravlja u koje ste bili upućeni, najviše pitanja je bilo u vezi mog supruga i mene. Tek kada sama sa sobom mogu da izgovorim to naglas odlučila sam da kažem i vama. Jovan i ja smo odlučili da više ne budemo zajedno. Životni putevi i prioriteti su nas odveli na suprotne strane i uprkos naporima da prebrodimo težak period, nismo uspeli. Iz naše ljubavi koja je bila najveća koju sam ja ikada osetila, dobili smo dva anđela. Hvala ti, Gospode, na njima i na ljubavi koju si mi dozvolio da doživim. Teško je kada si sa nekim o svemu maštao i toga više nema. Molim vas da razumete - napisala je Marija Mikić na svom Instagramu i dodala:

- Iako ljubav između partnera nije više na prvom mestu, ostaje poštovanje između nas, sećanje na sve lepo što smo stvorili i najveća snaga da budemo najbolji roditelji našoj deci, kao jedini ispit u životu koji moramo da položimo sa 10,00. Hvala vam na razumevanju u ovom teškom periodu mog života, na svim poljima, trudiću se da budem što bolja i jača. Imala sam potrebu da podelim ovo sa vama jer ste bili uz mene od mojih samih početaka i mislim da obrazloženje situacije najmanje što vam dugujem. Ni Jovan ni ja se više nećemo oglašavati na ovu temu, a vama želim da se čuvate i da zapamtite da je zdravlje najbitnije.

Autor: N.B.