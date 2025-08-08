Emotivne reči Žarka Jokanovića rasplakale su mnoge! Oprostio se od drage osobe: Tražiću te u zvezdama

Pisac i scenarista, Žarko Jokanović, oprostio se emotivnim rečima od Marije Savić Simić koja je umrla.
Žarko Jokanović bio je Marijin dugogodišnji prijatelj, a ostao je slomljen od bola nakon vesti o njenoj smrti.
- Koliko sreće, radosti i smeha smo zajedno podelili.Koliko sam se divio tvojim uspesima, tvojoj kosmičkoj energiji i tome što si bila najveća lafica na svetu. Prerano i nepravedno, draga moja drugarice. Zauvek tužan, tražiću te u zvezdama i bićeš najlepša i najsjajnija od svih lepa moja Maro - napisao je muž Milice Milše na svom Instagramu.
Podsetimo, voditeljka Biljana Obradović oglasila se povodom Marijine smrti.
- Mila moja Maro, nek te anđeli čuvaju. Bila si drug, laf, uvek nasmejana! Dovele ste svet u Beograd! Nemam reči - napisala je ona.
Marija Savić Simić je javnosti poznata kao direktorka modne agencije "Forma Viva", iza koje je stajala sa Mirjanom Savić Udovičić.
