Podignuta optužnica protiv sestre Vladimira Tomovića: Nakon što je pokosila dve žene, oglasio se tužilaštvo

Izvor: Blic

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv sestre Vladimira Tomovića, Jelene Radonjić, koja je krajem juna upravljajući vozilom probila zaštitnu rampu na platou ispred Hrama i tom prilikom povrijedila dve ženske osobe.

Ona je, kako su ispričali Vijestima, automobilom udarila u stepenice hrama na kojima je stajala turska državljanka. Očevici su ispričali "Vijestima" da je žena u automobilu, kako se veruje, prvi incident napravila u Moskovskoj ulici.

Nakon toga ona je automobilom došla ispred hrama i probila rampu parkinga. Zatim se vratila i napravila automobilom nekoliko krugova uličicama oko Bloka 5.

Produžen pritvor

Podsetimo, nakon provođenja Jeleni je bio određen pritvor od 30 dana kako ne bi ponovila krivično delo.

To je za "Pobjedu" potvrdio njen advokat Mladen Tomović, koji je rekao da je vanraspravno veće Osnovnog suda odbilo njegovu žalbu na rešenje o određivanju pritvora, a kako je rečeno Jelena nije bila pod dejstvom alkohola, a naloženo je i testiranje na prisustvo narkotika, čiji rezultati još nisu saopšteni javnosti.

Njoj je pritvor naknadno produžen na još 30. dana

