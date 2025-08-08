AKTUELNO

Isplivao snimak sa rođendana ćerke Srećka Krečara: Borko Radivojević napravio haos sa harmonikom, kitili ga evrima kao nikada do sada (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Na slavlju 18. rođendana ćerke Srećka Krečara atmosferu je do usijana doveo čuveni harmnikaš Borko Radivojević kada je zasvirao harmoniku.

Naime, muzičar Srećko Krečar napravio je gala proslavu povodom 18. rođendana ćerke Sofije na kojoj se okupilo pola estrade, a kada je zasvirao Borko Radivojević svi su odmah ustali da igraju i pevaju. Naš priznati harmonikaš još jednom je dokazao svoje izvanredno muzičko umeće.

Sve zvanice i Srećko Krečar je kolegi lepio evre na čelo dok ih je on uveseljavao svojom muzikom.

Inače, slavlje je bilo Kragujevcu, a dekoracija je bila u nežno roze i belim tonovima.

Foto: Instagram.com

Krečar je pozvao na slavlje brojne kolege, a među njima su bili Milan Dinčić Dinča, Radiša Urošević, brat Rade Manojlović Nenad Manojlović, Borko Radivojević...

- Jako brzo mi je prošlo njeno detinjstvo i spucale su me emicije i te kako. Pokušavam da se suzdržim, pa sam tako uzeo domaću rakiju da malo ubijem tremu. Moje ćerke meni nikako ne mogu da budu različite i podjednako ih volim. Najmlađa ćerka je svakako najveći zvrk, a velika je i razlika u godinama - rekao je muzičar.

