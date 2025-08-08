Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Runja i Aleksandra! Biće žestoko

Burno veče na NARODNOJ TV!

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri će se u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" naći Milan Runjo i Aleksandra Babejić.

Svi očekuju da čuju novitete iz života popularnih farmera, a njhov privatan život nakon rijalitija svima je veoma zanimljiv.

Ne propustite emisiju o kojoj će sutra svi pričati, a večeras, kao i obično i gledaoci imaju priliku da pitaju bivše farmeri sve što ih zanima!

