Njihovoj sreći nema kraja: Aleksandra Bursać saznala pol bebe, odmah otkrila i ime za koje su se odlučili!

Pevačica Aleksandra Bursać čeka prvo dete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a sada su u svom stanu priredili otkrivanje pola.

Naime, oni su javnost obavestili da čekaju devojčicu, kao i da će joj dati ime Kasija.

- Kasija, jedva te čekamo - napisala je pevačica na društvenoj mreži Instagram.

Aleksandra je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima deli svoja iskustva, te je na storiju objavila da ima slatke muke u drugom stanju.

- Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede - objasnila je ona, pa je potom dodala:

- Kao klompu da sam pojela, verujte mi da je nekako takav osećaj - požalila se Aleksandra.

