AKTUELNO

Domaći

Od ovog prizora zastaje dah: Jelisaveta Orašanin na egzotičnom odmoru sa decom, pravi RAJ NA ZEMLJI! (FOTO)

Izvor: 24sedam, Foto: Instagram.com ||

Objavila je fotografije nestvarnog prizora

Glumica Jelisaveta Orašanin trenutno uživa na egzotičnom odmoru, a na društvenim mrežama se pohvalila prelepim prizorima sa Havaja. Fotografije i snimci koje je podelila oduševili su njene pratioce, a mnogi su joj poručili da nikada nije izgledala lepše.

pročitajte još

Njihovoj sreći nema kraja: Aleksandra Bursać saznala pol bebe, odmah otkrila i ime za koje su se odlučili!

Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija iz vode i u kupaćem kostimu, dok je na nekima ronila okružena ribama, a na drugima pozirala na drvenom doku sa šeširom na glavi. Osmeh na njenom licu i opuštena atmosfera otkrivaju da bi, kako sama kaže, na ovom mestu mogla i da živi.

Jelisaveta uživa u svim čarima tropske destinacije, pa je tako sa instruktorom učila kako da održi ravnotežu na dasci za surfovanje. Ove momente rado je podelila sa fanovima, koji su je obasuli komplimentima.

Kako je poznato, Jelisaveta nikada nije krila da joj je izgled važan i da nije protiv estetskih korekcija. Ranije se pisalo da ima silikonske implante od 300 kubika, a pratioce redovno oduševljava svojom figurom i negovanim izgledom.

pročitajte još

Emotivne reči Žarka Jokanovića rasplakale su mnoge! Oprostio se od drage osobe: Tražiću te u zvezdama

Lepa glumica, koju mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih na našim prostorima, ponovo je dokazala da zna kako da uživa u životu i da svaki trenutak odmora pretvori u pravu avanturu.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#Instagram

#Jelisaveta Orašanin

#glumica

POVEZANE VESTI

Domaći

OD OVOG PRIZORA ZASTAJE DAH! Pogledajte kako izgleda LUKSUZNA kuća u Turskoj Jašara Ahmedovskog - u dvorištu bazen, zelenilo, PRAVI RAJ! (FOTO)

Domaći

Naš košarkaš sa ženom žari i pali: Baškare se na jahti, a od ovog suvog luskuza svima zastaje dah (FOTO)

Domaći

Džehva zapalila sve u vrelom kupaćem: Trake joj se usekle u silikonske grudi, od ovih vrelih prizora s mora zastaje dah (FOTO)

Domaći

UTEGLA SE U HELANKE, SVAKI MIŠIĆ JOJ SE OCRTAVA! Jelisaveta Orašanin (36) objavila snimak iz teretane i zapalila mreže: Od kadrova zastaje dah (FOTO)

Zadruga

Vrele poze Anđele Đuričić: Pokazala izvajano telo u mini bikiniju, Gastoza će od ovog prizora opaliti srčka (VIDEO)

Domaći

AU, KOJI LUKSUZ! Lepa Brena nazdravlja šampanjcem u Monte Karlu, od ovog prizora ZASTAJE DAH! (FOTO)