Od ovog prizora zastaje dah: Jelisaveta Orašanin na egzotičnom odmoru sa decom, pravi RAJ NA ZEMLJI! (FOTO)

Objavila je fotografije nestvarnog prizora

Glumica Jelisaveta Orašanin trenutno uživa na egzotičnom odmoru, a na društvenim mrežama se pohvalila prelepim prizorima sa Havaja. Fotografije i snimci koje je podelila oduševili su njene pratioce, a mnogi su joj poručili da nikada nije izgledala lepše.

Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija iz vode i u kupaćem kostimu, dok je na nekima ronila okružena ribama, a na drugima pozirala na drvenom doku sa šeširom na glavi. Osmeh na njenom licu i opuštena atmosfera otkrivaju da bi, kako sama kaže, na ovom mestu mogla i da živi.

Jelisaveta uživa u svim čarima tropske destinacije, pa je tako sa instruktorom učila kako da održi ravnotežu na dasci za surfovanje. Ove momente rado je podelila sa fanovima, koji su je obasuli komplimentima.

Kako je poznato, Jelisaveta nikada nije krila da joj je izgled važan i da nije protiv estetskih korekcija. Ranije se pisalo da ima silikonske implante od 300 kubika, a pratioce redovno oduševljava svojom figurom i negovanim izgledom.

Lepa glumica, koju mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih na našim prostorima, ponovo je dokazala da zna kako da uživa u životu i da svaki trenutak odmora pretvori u pravu avanturu.

Autor: A. Nikolić