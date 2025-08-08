AKTUELNO

Domaći

Desingerica i dok spava napravi haos: Isplivala šok fotka, jedan detalj svima je zapao za oko! (FOTO)

Izvor: 24sedam, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Isplivala urnebesna fotografija

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, uspeva da privuče pažnju čak i dok drema. Dok smo navikli da svojim humorom i energijom uveseljava publiku dok je budan, sada je to postigao i dok spava.

pročitajte još

Desingerica ponovo završio sa Majom Marinković: Priredio joj tretman iz snova, od vrelih kadrova zastaje dah! (VIDEO)

Njegova menadžerka, naime, podelila je fotografiju na kojoj se popularni treper odmara na ležaljci u Crnoj Gori, gde već dva meseca nastupa bez pauze. Za razliku od mnogih kolega sa estrade, Desingerica ove sezone ne oseća finansijski pritisak, pa je očigledno da može mirno da spava čak i sa toalet papirom.

Foto: Instagram.com

- Meni je svaka sezona bila burna, ali ovo leto čujem da nekim drugim kolegama malo lošije, generalno nema ni nešto mnogo ljudi tu. Meni ide top, imam ljudi na nastupima. Neko prođe dobro, neko baš loše, nema između. Dosta njih se žali i čujem priče da je loše. Meni je sva sreća bomba. Puni su mi nastupi. Ne znam šta je uticalo da ima generalno manje turista. Sezona možda nije još krenula, možda će tek buknuti - rekao je reper za medije.

pročitajte još

Ma ko je ta Marija Šerifović? Haos: Desingerica se ostrvio na starije kolege i ne popušta, novi rat na pomolu!

Podsetimo, Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubeđeni da ne može dalje.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: A. Nikolić

#Desingerica

#Dragomir Despić

#Instagram

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO KAKO JE OGNJEN AMIDŽIĆ IZGLEDAO PRE 20 GODINA: Isplivala fotka iz njegove prošlosti, svima za oko zapao ovaj detalj (FOTO)

Domaći

Isplivala fotka NAGOG Filipa Đukića: Bivši zadrugar kao od majke rođen, a na sebi ima samo OVO (FOTO 18+)

Domaći

Ovaj prizor topi srca: Marija Šerifović na ljuljšci sa sinom, a jedan detalj svima je zapao za oko! (FOTO)

Domaći

ISPLIVALE NAGE FOTOGRAFIJE VESNE I ĐOLETA: Svi bruje o vrelim scenama iz kupatila, a jedan detalj svima zapao za oko (FOTO)

Domaći

Zavirite na proslavu rođendana Dare Bubamare: Torta, vino, vatromet... Jedan detalj svima je zapao za oko (FOTO)

Showbiz

Kejt Midlton i princ Vilijam proslavili godišnjicu braka! Jedan detalj je svima zapao za oko (FOTO)