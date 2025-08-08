Desingerica i dok spava napravi haos: Isplivala šok fotka, jedan detalj svima je zapao za oko! (FOTO)

Isplivala urnebesna fotografija

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, uspeva da privuče pažnju čak i dok drema. Dok smo navikli da svojim humorom i energijom uveseljava publiku dok je budan, sada je to postigao i dok spava.

Njegova menadžerka, naime, podelila je fotografiju na kojoj se popularni treper odmara na ležaljci u Crnoj Gori, gde već dva meseca nastupa bez pauze. Za razliku od mnogih kolega sa estrade, Desingerica ove sezone ne oseća finansijski pritisak, pa je očigledno da može mirno da spava čak i sa toalet papirom.

- Meni je svaka sezona bila burna, ali ovo leto čujem da nekim drugim kolegama malo lošije, generalno nema ni nešto mnogo ljudi tu. Meni ide top, imam ljudi na nastupima. Neko prođe dobro, neko baš loše, nema između. Dosta njih se žali i čujem priče da je loše. Meni je sva sreća bomba. Puni su mi nastupi. Ne znam šta je uticalo da ima generalno manje turista. Sezona možda nije još krenula, možda će tek buknuti - rekao je reper za medije.

Podsetimo, Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubeđeni da ne može dalje.

Autor: A. Nikolić