Neverovatna transformacija Viktora Živojinovića: Pogledajte slike pre i posle! Imao je 163 kilograma, a sad upola manje (FOTO)

Nećete verovati kakvu promenu je napravio sin Lepe Brene!

Mlađi sin pevačice Lepe Brene i nekadašnjeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, drastično je smršao, a sad je pokazao hit fotografije na kojima vidimo kako je nekad izgledao, a kako sad.

Viktor se slikao kako demonstrira jačinu u luna parku udarajući bokser, iliti krušku za udaranje, a primetna je velika razlika u izgledu.

Viktor je u jednom trenutku imao 163 kilograma, a postigao je odlične rezultate vežbanjem i promenom načina ishrane. On je ipak želeo da skine još masnih naslaga oko stomaka, koje su se najteže topile, pa se podvrgao liposukciji, pisali su svojevremeno domaći mediji.

Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema sa kilažom.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za "Informer" i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes.

Podsetimo, Viktor je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju tokom procesa mršavljenja, ističući rezultate koje je postigao.

- Pre 2017. i posle 2019. - napisao je Viktor ispod fotografije, a on je očigledno uspeo da održi željenu kilažu sve do sada.

U septembru 2018. godine, Viktor je izjavio da je smršao 50 kilograma, a nešto kasnije taj broj je bio više od 70.

Autor: A. Nikolić