Neverovatna transformacija Viktora Živojinovića: Pogledajte slike pre i posle! Imao je 163 kilograma, a sad upola manje (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/viktorernest ||

Nećete verovati kakvu promenu je napravio sin Lepe Brene!

Mlađi sin pevačice Lepe Brene i nekadašnjeg tenisera Slobodana Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, drastično je smršao, a sad je pokazao hit fotografije na kojima vidimo kako je nekad izgledao, a kako sad.

Viktor se slikao kako demonstrira jačinu u luna parku udarajući bokser, iliti krušku za udaranje, a primetna je velika razlika u izgledu.

Foto: Instagram.com

Viktor je u jednom trenutku imao 163 kilograma, a postigao je odlične rezultate vežbanjem i promenom načina ishrane. On je ipak želeo da skine još masnih naslaga oko stomaka, koje su se najteže topile, pa se podvrgao liposukciji, pisali su svojevremeno domaći mediji.

Foto: Instagram.com

Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema sa kilažom.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za "Informer" i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes.

Podsetimo, Viktor je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju tokom procesa mršavljenja, ističući rezultate koje je postigao.

- Pre 2017. i posle 2019. - napisao je Viktor ispod fotografije, a on je očigledno uspeo da održi željenu kilažu sve do sada.

U septembru 2018. godine, Viktor je izjavio da je smršao 50 kilograma, a nešto kasnije taj broj je bio više od 70.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

