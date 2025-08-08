AKTUELNO

Domaći

Tračice jedva pridržavaju dekolte: Ćerka Harisa Džinovića pozira u prvokativnom izdanju, grudi u prvom planu! (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Na ovaj izgled niko ne može da ostane ravnodušan!

Ćerka folk pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, influenserka Đina Džinović, pokazala je na društvenim mrežama svoje novo izdanje, koje se odmah dopalo mnogima.

Đina je zavodljivo pozirala, pa se snimala uz omiljenu pesmu, a u prvom planu su bile njene bujne grudi.

Tračice su pridržavale dekolte u čipkanoj haljini, dok je evidentno da Harisova naslednica izgleda odlično.

Foto: Instagram.com

Đina je, podsetimo, nedavno iznenadila sve kratkim klipom koji je osvanuo na njenom Instagram profilu.

Snimala se kako igra sa torbom na glavi, a bila je i te kako srećna što poseduje istu, koju potpisuje čuveni brend i koju je platila čak 17.000 evra.

Čekala sam toliko dugo na priliku da je ponovo izvadim iz ormana - navela je Đina Džinović tad u opisu objave.

Nosila je letnju haljinu koja je naglasila njene obline, a pogled sa terase na kojoj je bila pucao je pravo na more.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

