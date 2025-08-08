Tračice jedva pridržavaju dekolte: Ćerka Harisa Džinovića pozira u prvokativnom izdanju, grudi u prvom planu! (FOTO)

Na ovaj izgled niko ne može da ostane ravnodušan!

Ćerka folk pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, influenserka Đina Džinović, pokazala je na društvenim mrežama svoje novo izdanje, koje se odmah dopalo mnogima.

Đina je zavodljivo pozirala, pa se snimala uz omiljenu pesmu, a u prvom planu su bile njene bujne grudi.

Tračice su pridržavale dekolte u čipkanoj haljini, dok je evidentno da Harisova naslednica izgleda odlično.

Đina je, podsetimo, nedavno iznenadila sve kratkim klipom koji je osvanuo na njenom Instagram profilu.

Snimala se kako igra sa torbom na glavi, a bila je i te kako srećna što poseduje istu, koju potpisuje čuveni brend i koju je platila čak 17.000 evra.

Čekala sam toliko dugo na priliku da je ponovo izvadim iz ormana - navela je Đina Džinović tad u opisu objave.

Nosila je letnju haljinu koja je naglasila njene obline, a pogled sa terase na kojoj je bila pucao je pravo na more.

Autor: A. Nikolić