Šta jede Ana Nikolić? Ovo je njen dnevni meni, pevačica otkrila tajnu mršavljenja

Ana Nikolić progovorila je o svojoj ishrani i priznala šta radi u kriznim situacijama

Ana Nikolić imala je problem sa viškom kilograma, a onda se zahvaljujući rogoroznoj dijeti potpuno tranformisala.

Naime, pevačica je rekla da je poštovala sve što joj je rečeno, a uz dobru i adekvatnu ishranu i trening koji je bio redovan, uspela je da vrati mladalačku liniju.

Nikolićeva je nedavno otkrila na koji način je postigla zadivljujuće rezultate.

- Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga se doručkuje, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate, držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz, baš kad moram da pojedem to je jedna kašika nutele - izjavila je Ana.

- Meso takođe sem ribe. Ako mi bas padne šećer onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promeni i samim tim će uspeti. Prvih mesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepa, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano to bolje. Pijem dva, do tri litra vode dnevno i to je najbolje.

- Dosta tu utiče i kretanje, nikad nisam u mestu i stalno se kod mene nešto dešava, tako da nisam mirna i nemam mira. Ako hoćete da smršate uvek možete da nađete način, samo se treba posvetiti. Ja sam imala probleme koje sam imala, pa sam se zato ugojila, ali sam osoba koja nikad ne odustaje.

Dnevni meni Ane NikolićJELOVNIKDORUČAK:

- 2 jajeta na oko uz jedan paradajz

- Jogurt sa pahuljicama i 1 voće

- jabuka i šaka oraha

- kajsija/trešnje sa jogurtom

RUČAK:

- supa od brokolija

- pržene paprike sa rižom

- losos i spanać

- pečurke sa lukom i belo meso

- zelena salata sa tunjevinom/škampima

- zelje sa ribom

VEČERA:

- jogurt

- ili neke voćke

Autor: A. Nikolić