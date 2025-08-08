20.000 LJUDI PEVALO SA SAŠOM MATIĆEM PUNA TRI SATA U ZVORNIKU: Oboreni rekordi i spektakl za pamćenje

Zvornik je sinoć bio epicentar muzičkog spektakla čak 20.000 ljudi pevalo je uglas sa Sašom Matićem tokom trosatnog koncerta koji će publika pamtiti decenijama. Od prvog takta pa do poslednjeg bisa, gradski trg bio je ispunjen neverovatnom energijom, a svaka pesma dočekana ovacijama.

Organizacija je bila besprekorna zahvaljujući Turističkoj organizaciji Zvornik i domaćinu, gradonačelniku Bojanu Ivanoviću, koji su, zajedno sa timom saradnika, omogućili da događaj protekne bez ijednog propusta. Mnogi su saglasni da je ovo jedan od najposećenijih i najemotivnijih koncerata u istoriji grada.

„Zvornik večeras nije bio grad bio je velika koncertna dvorana pod otvorenim nebom. Kad 20.000 srca kuca u istom ritmu, onda znate da se dogodila magija. Hvala vam što ste mi dali veče za udžbenike i što ste mi pokazali da pesma može da poveže i nebo i zemlju,“ poručio je Saša Matić, vidno ganut dok ga je publika nagrađivala višeminutnim aplauzom.

Nakon obaranja rekorda u Zvorniku, Matić nastavlja svoju veliku letnju turneju po Crnoj Gori, Hrvatskoj i gradovima jadranskog primorja. Publika ga uskoro očekuje u Budvi, Tivtu, Splitu, Zadru i Dubrovniku, gde će spojiti nove pesme i najveće hitove iz bogate karijere.

Za jesen, Saša Matić priprema drugi deo aktuelnog albuma, a publiku očekuju i veliki koncerti na najpoznatijim regionalnim scenama: Banja Luka (Arena) 8. novembra, Novi Sad (Spens) 15. novembra, te Zagreb Arena 5. i 7. decembra. Nakon toga, Saša kreće na spektakularnu američku turneju, sa nastupima u Čikagu, Atlanti, Feniksu i Majamiju, gde ga već nestrpljivo očekuju brojni fanovi.

Autor: Pink.rs