Ljubavni problemi? Ćerka Nataše Bekvalac nije znala da je uslikana, gleda u telefon i ne diže glavu

Izvor: 24sedam, Foto: Instagram.com ||

Uhvatila ju je nespremnu

Hana Ikodinović, ćerka pevačice Nataše Bekvalac poslednjih meseci je veoma aktivna na društvenim mrežama.

Ovog puta, na svom Instagram profilu podelila je trenutak koji je zabeležila njena tetka Kristina Bekvalac.

Na fotografiji Hana sedi pored bazena i drži telefon u ruci, dok Kristina u opisu duhovito pita:

- Ljubavni problemi? - aludirajući na Hanin zamišljeni izraz, iako ona u tom trenutku nije ni primetila da je snimana.

Foto: Instagram.com

Nataša Bekvalac ne krije koliko je ponosna na ćerku i njene uspehe u školi, ali priznaje da joj je emotivno teško što se bliži trenutak kada će Hana napustiti porodični dom.

- Teško ću to podneti, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu - izjavila je Nataša.

Podsetimo, Hana će uskoro započeti studije u Španiji, što je veliki korak u njenom životu, a Nataša veruje da će je to iskustvo oblikovati i ojačati.

Foto: Instagram.com/bekvalceva

Autor: A. Nikolić

