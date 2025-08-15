AKTUELNO

Domaći

Odmah ustajem da čistim i ribam: Kaća Grujić otkrila u kakvom je odnosu sa svekrvom

Sama se snalazi u kućnim poslovima

Pevačica Katarina Grujić već četiri godine uživa u srećnom braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, a nedavno je prvi put otkrila u kakvim je odnosima sa roditeljima svog supruga.

Kaća je istakla da sa svekrom i svekrvom ima izuzetno dobar odnos i da je, kako kaže, „snajka za poželeti“.

- Ja sam najbolja snajka, za poželeti. Sve znam da skuvam. Jako lepo vodim računa o svom suprugu, volim da čistim i spremam, ali ne zbog drugih, nego zbog sebe - rekla je pevačica.

Otkrila je i da je veoma pedantna:

- Ja kad vidim čašu nasred nečega odmah ustajem, čistim, ribam. Jesam najbolja snajka i to kažu moji svekar i svekrva. Ne kažem to ja - dodala je Katarina kroz osmeh.

