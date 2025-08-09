AU, KAKVA TRANSFORMACIJA! Kristina Spalević smršala 33 kilograma! Uvukla se u uske helanke i najavila novi biznis

Partnerka Kristijana Golubovića, Kristina Spalević danas se na svom profilu na Instagramu pohvalila da je smršala čak 33 kilograma.

Naime, Kristina Spalević se uvukla u uske biciklistčke i obukla je kratku majicu, pa pokazala kako sada izgleda.

Ona je potom otkrila da su za njenu vitku liniju, nakon dva porođaja zaslužni njeni recepti, pa objasnila da je mogla da pokrene i biznis:

- Danas mi pade biznis ideja na pamet, posto hrana za mene mora da bude ukusna , a smrsala sam 33kg, znaci da moji recepti kidajuuuuu, mogla bih da napravim neki e-cook-book , za gurmanke koje nemaju mnogo vremena - napisala je Kristina.

Autor: A. Nikolić