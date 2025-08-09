ANA IVANOVIĆ ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE NAKON RAZVODA! Pojavila se zajedno sa kumom u nikada IZAZOVNIJEM izdanju i pokazala koliko uživa u životu bez Bastijana (VIDEO)

Daleko od teniskih terena i bračnih drama, Ana je fanovima pokazala da se potpuno prepustila novim avanturama - i to u najboljem društvu.

Na Instagramu je podelila snimak sa letovanja gde sa svojom kumom, bivšom plivačicom Minjom Najdanovski uživa u sjajnom provodu.

Dve sportske dive su u elegantnim kombinacijama snimile zabavan video.

"Izvinite što kasnimo, Minja je isprobavala odevne kombinacije" - napisala je Ivanovićeva uz snimak.

Ana je plenila pažnju svojim izgledom, a fanovi su je zatrpali komentarima:

"Ana, nikad lepša!", "Prava inspiracija nakon svega", "Živi život punim plućima!".

Očigledno je da su druženje i iskreni smeh najbolji lek, a Ana i Minja to dokazuju na najbolji mogući način.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj.

"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. Njih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", napisao je portal Bunte.

Kako je počela ljubav Ane i Bastija?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Autor: Iva Besarabić