Saša Kovačević stigao u Bosnu na koncert, pa u zadnjem trenutku odlučio da ipak ne peva: Imao je bitan razlog

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pop pevač Saša Kovačević rastužio je prošle noći mnogobrojne fanove u Bosni gde je trebalo da održi koncert, ali ga je u poslednjem trenutku otkazao, iako je došao na ugovoreno mesto za druženje sa publikom.

Kako je objasnio u svom obraćanju na društvenim mrežama, razlog zbog kog je bio prinuđen da otkaže koncert jeste nepoštovanje ugovornih obaveza od strane organizatora koncerta.

Foto: E-Stock/Ivan Dobričić

- Dragi moji, nazalost, usled nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora, otkazuje se večerašnji nastup u Orašju. lako je Sašin bend bio spreman za tonsku probu i čekalo se do poslednjeg trenutka da organizatori ispoštuju dogovoreno, nažalost, bili smo primorani da se vratimo u Beograd. Nadamo se skorom druženju sa našom divnom publikom! Hvala vam na razumevanju - objavljeno je na njegovoj Fejsbuk stranici.

Iznenađenje koje će pamtiti! Saša Kovačević proslavio 40. rođendan na plaži: Oduvao svećice, pa ga prskali šampanjcem, a on na sebi imao samo šorts (F

Autor: D. T.

