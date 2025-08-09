Saša Kovačević stigao u Bosnu na koncert, pa u zadnjem trenutku odlučio da ipak ne peva: Imao je bitan razlog

Pop pevač Saša Kovačević rastužio je prošle noći mnogobrojne fanove u Bosni gde je trebalo da održi koncert, ali ga je u poslednjem trenutku otkazao, iako je došao na ugovoreno mesto za druženje sa publikom.

Kako je objasnio u svom obraćanju na društvenim mrežama, razlog zbog kog je bio prinuđen da otkaže koncert jeste nepoštovanje ugovornih obaveza od strane organizatora koncerta.

- Dragi moji, nazalost, usled nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora, otkazuje se večerašnji nastup u Orašju. lako je Sašin bend bio spreman za tonsku probu i čekalo se do poslednjeg trenutka da organizatori ispoštuju dogovoreno, nažalost, bili smo primorani da se vratimo u Beograd. Nadamo se skorom druženju sa našom divnom publikom! Hvala vam na razumevanju - objavljeno je na njegovoj Fejsbuk stranici.

