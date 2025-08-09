Ništa od glamurozne svadbe Sofije Milošević i Luke Jovića: Fudbaler presekao, sve priznao saigraču

Sofija Milošević i Luka Jović odustali su od gala svadbe koja je najavljivana, obelodanio je fudbalerov kolega.

Kako je ispričao za Kurir, Sofiji i Luki nije potreban papir da bi znali da su u braku.

- Čuli smo se pre nekoliko meseci. Baš sam ga pitao "Brate, kada ću da dobijem tu pozivnicu za svadbu?" Rekao mi je da ne pravi svadbu i da od venčanja nema ništa. Našalio se da mogu samo da dobijem pozivnicu za dečiji rođendan. Šalu na stranu, nisam ulazio u detalje, ne mešam mu se u privatnost, ali previše on ima obaveza i život mu ide u totalnom drugom smeru da bi se sad bavio svadbenim ceremonijama. Sofija je razumna žena i njoj to nije ni važno. Njima taj papir ne znači ništa. Možda su ga već potpisali, to nisam ni pitao. Nikad se nije ženio i ne verujem ni da će sad. Možda proforme sa Sofijom zbog dece, ali njih to očito ne zanima, imaju prečih stvari - priča bivši reprezentativac koji je insistirao na anonimnosti.

Inače, njihova ljubavna prica od prvih dana je privlačila mnogo pažnje, kako zbog njihovog posla, tako i zbog burnog ljubavnog život. Par je izdržao sve komentare i ostao čvrsto zajedno. Što se tiče venčanja, mediji su u više navrata pisali o planovima ovog para, spekulisalo se da će upriličiti čak dve svadbe. Za sada od toga nema ništa.

