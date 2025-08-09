Gde je danas Vesna Pisarović? U jeku najveće popularnosti udala se za moćnikovog sina, odselila u Berlin i nestala sa scene

Pesme Vesne Pisarović pevao je ceo region, a ona se usred velike popularnosti povukla sa estrade.

"Da znaš" i "Dolje na koljena", "Ivane" samo su neke od pesama iz njenog opusa koje se pevaju i dan danas.

U jeku popularnosti je rešila da prestane da se bavi muzikom i posveti porodičnom životu. Pre 16 godina se udala za Ozrena Pupovca, sina hrvatskog političara Milorada Pupovca, i sa njim se odselila u Berlin.

Nakon medijske pauze, rešila je da se vrati u muzičke vode, ali u potpuno drugom žanru - džezu. Pevačica se vratila u Hrvatsku gde i danas živi i radi. Jednom prilkom za medije je otkrila da se nikada nije pokazajala zbog odluke da se potpuno posveti džez muzici.

- Mogu samo reći da nipošto ne žalim za ovom radikalnom odlukom skretanja prema džezu, koja čak i uprkos jednog sasvim trnovitog puta dugogodišnje pripreme, raznih žrtvovanja te svakodnevne discipline, zapravo i neprestano i neiscrpno ispunjava - rekla je jednom prilikom za medije.

Autor: Pink.rs