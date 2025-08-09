Ovim ženama je Toma Zdravković posvetio čuvene hitove: Četiri su poznate ličnosti, a jednu pesmu napisao je na salveti

Razne žene legendarnom pevaču bile su inspiracija, a samo jedna njegova supruga imala je čast da dobije pesmu.

Legendarni pevač Toma Zdravković preminuo je pre 30 godina, a njegovi brojni hitovi su nosili nazive po ženskim imenima. Neke od ovih pesama posvećene su damama sa javne scene, a među njima su glumice, voditeljke i pevačice.

Pesmu “Danka” Zdravković je posvetio čuvenoj spikerki Danki Novović u koju se zaljubio na jednom od svojih koncerata. Njihov odnos je bio platonski, a Danka se u početku i ljutila na Tomu, ali je kasnije bila ponosna na to što joj je posvetio pesmu.

“Ej, Branka, Branka”, je pesma koju je napisao inspirisan Brankom Sovrlić, nakon što su razgovarali.

Pesma “O, gde si Jelena”, krije posebno zanimljivu priču.

Naime, ona nije posvećena nijednoj Tominoj ženi, već ženi njegovog brata Novice, Jeleni Zdravković. Ona je jednom prilikom medijima otkrila da je pesma nastala u kafani kada se posvađala sa Novicom i nigde nije htela da ide sa njim. Braća su se napila, a Toma je napisao pesmu i to na salveti.

Pesma “Za Ljiljanu” posvećena je navodno glumici Ljiljani Blagojević.

Oni su, svojevremeno, zajedno snimali seriju “Doktorka na selu” i Ljiljana se svidela Tomi. Mada se nikada nisu upuštali u romansu, Toma je Ljilji napisao pesmu, a ona je kasnije priznala da joj je zbog toga bilo veoma neprijatno.

Iako se ženio četiri puta, Tomi se jedna supruga naročito urezala u srce. U pitanju je Nada Radanović kojoj je i napisao pesmu “Nado, Nado”. Kako je kasnije ispričao njegov brat Novica, rastanak sa njom mu je naročito teško pao i tada se odao alkoholu i danima nije izlazio iz kuće.

Pesma “Sećaš li se Sanja”, takođe krije zanimljivu priču u sebi. Naime, ni nju Zdravković nije posvetio svojoj ljubavi. On je bio na turneji u Nemačkoj sa Mikijem Jevremovićem i tada mu se Miki požalio na to da pokušava da napiše pesmu o devojci koja je bila uz njega u najtežim trenucima u njegovom životu, ali mu ne ide. Već sledećeg dana Toma mu je na klaviru odsvirao i otpevao: “Sećaš li se, Sanja, da li možeš da zaboraviš? Poželiš li, Sanja, bar ponekad da me zagrliš?”.

Iako se njeno ime ne spominje, malo ko zna da je Toma pesmu “O, ciganko moja” posvetio koleginici Esmi Redžepovoj koja je stalno isticala da je na to ponosna.

Autor: Pink.rs